Trener Legii Warszawa Kosta Runjaić o pierwszym meczu z Austrią Wiedeń (1:2) w III rundzie LK: Głupimi błędami oddaliśmy zwycięstwo

Runjaić na konferencji przyznał, że rywale byli bardzo skuteczni w obronie. Jednocześnie zwrócił uwagę na ilość sytuacji niewykorzystanych przez swoich podopiecznych.

- Wiedzieliśmy, że silną stroną Austrii jest dobra gra w obronie. Jeśli drużyna się otwiera, aby wyrównać, to przeciwnik z większą łatwością dochodzi do okazji. Co można zarzucić drużynie, która miała 70 procent posiadania piłki, oddała 20 strzałów, w tym osiem celnych? Nie wykorzystaliśmy naszych sytuacji i dlatego tak to się skończyło