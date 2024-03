Trening reprezentacji Polski przed finałem baraży Euro 2024. Zobacz zdjęcia z zajęć na Stadionie Narodowym

Sobotni trening reprezentacji Polski. Na PGE Narodowym pojawił się Paweł Wszołek

już tylko dwa dni zostały do niezwykle ważnego finału baraży Euro 2024. "Biało-Czerwoni" wszystkie treningi przeprowadzają na Stadionie Narodowym i nie inaczej było w sobotnie popołudnie. Na murawę nie wybiegli już Matty Cash oraz Dominik Marczuk. Ten pierwszy wrócił do Anglii, gdzie będzie dochodził do zdrowia po kontuzji, której nabawił się w meczu z Estonią. Natomiast młody gracz Jagiellonii został przeniesiony do reprezentacji Polski do lat 21, która również we wtorek zagra mecz na Stadionie Śląskim z Bułgarią w ramach kwalifikacji do młodzieżowego Euro 2025.

Nowe wieści w sprawie kontuzji kadrowicza. Media: Będzie pauzował około 3 tygodnie

Dodatkowo na treningu zabrakło Przemysława Frankowskiego, który walczy z czasem, by dojść do pełni dyspozycji na rywalizację w Cardiff z Walią. W zamian pojawił się Paweł Wszołek. Pomocnik Legii Warszawa został w trybie awaryjnym dowołany przez selekcjonera Michała Probierza.