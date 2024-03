"Biało-Czerwoni" w finale baraży o Euro 2024. Gdzie oglądać mecz Walia - Polska? Bartosz Głąb

Baraże Euro 2024, Polska - Estonia 5:1. Piotr Nowak / PAP

Mecz Walia - Polska wyjaśni, kto pojedzie na Euro 2024. Reprezentacja Polski jest już o malutki kroczek od wyjazdu na turniej do Niemiec. Michał Probierz będzie musiał znaleźć sposób, by w Cardiff zaskoczyć dobrze dysponowanych gospodarzy. Gdzie oglądać spotkanie Walia - Polska w telewizji i internecie? Mecz rozpocznie się we wtorek, 26 marca o godzinie 20:45.