Valentin Cojocaru ożenił się. Ślub bramkarza Pogoni Szczecin w przerwie między rundami PKO Ekstraklasy

Pogoń Szczecin. Ślub Valentina Cojocaru

- Mr & Mrs Cojocaru. Serdeczne gratulacje dla Valentina oraz Carmen i wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życia! - przeczytaliśmy na profilu Pogoni Szczecin w mediach społecznościowych, w niedzielę 7 stycznia. Do wpisu z życzeniami dołączono zdjęcia Młodej Pary.

To niejedyna wspaniała informacja od Państwa Cojocaru. Carmen i Valentin spodziewają się bowiem dziecka, o czym poinformowali w Święta Bożego Narodzenia.

Valentin Cojocaru ma 28 lat i od września gra dla Pogoni. Do końca sezonu jest wypożyczony z belgijskiego OH Leuven. Póki co zebrał od kibiców bardzo pochlebne opinie. W co trzecim spotkaniu udało mu się zachować czyste konto (5 na 15).