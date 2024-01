Vladan Kovacević znalazł się na celowniku tureckiego Galatasaray. Raków Częstochowa może sprzedać największą gwiazdę

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa niedługo straci swoją gwiazdę? Według zagranicznych mediów Vladan Kovacević znalazł się na radarze aktualnego mistrza kraju. Czy mistrz Polski jest gotowy, by zastąpić 25-latka?

Kovacević odejdzie do Turcji?

Według wielu kibiców Vladan Kovacević to najlepszy bramkarz w całej PKO Ekstraklasie. 25-latek dwa razy z rzędu wygrał nagrodę dla golkipera sezonu, dlatego nic dziwnego, że zagraniczne kluby zainteresowały się zawodnikiem urodzonym w Bośni i Hercegowinie. Już od dawna mówi się o potencjalnym transferze do lepszego klubu. Kilkanaście miesięcy temu Kovacević trafił pod lupę portugalskiej Benfiki, ale ostatecznie do transakcji nie doszło. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że obecna kampania to prawdopodobnie ostatni sezon Kovacevicia w barwach Rakowa Częstochowa. Według bośniackich mediów 25-letni golkiper znalazł się na radarze Galatasaray, czyli obecnego mistrza Turcji. Umowa bramkarza z "Medalikami" jest ważna do 30 czerwca 2026 roku, dlatego Kovacević mógłby zostać dobrze spieniężony. - Wiadomości transferowe z ostatniej chwili. Galatasaray, jedna z drużyn Super League, znalazła bramkarza, którego szukała. Zespół Żółto-Czerwonych dodał do listy transferowej Vladana Kovacevicia - pisze turecki portal ajansspor.com powołując się na bośniackie media.

Raków Częstochowa przygotował się na taki scenariusz. Jeśli Galatasaray zdecydowałoby się złożyć zimową ofertę, której nie da się odrzucić, w ekipie mistrza Polski już trenuje następca. Muhamed Sahinović to 20-letni bramkarz, który niedawno przyszedł z klubu FK Sarajevo. To on ma zostać "nowym Kovaceviciem". - Klub ma dość szeroki wachlarz pomysłów na przygotowywanie bramkarzy. Mamy dobre doświadczenia ze współpracy z klubem z Sarajewa. Mogę powiedzieć tyle, że nic nie jest jeszcze przesądzone i każdy wariant jest dobry. Jesteśmy przygotowani na wiele z nich, a ten transfer zwiększa nasze opcje - mówił niedawno Piotr Obidziński w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Według portalu Transfermarkt obecna wartość rynkowa Kovacevicia to 7 mln euro. Bramkarz z pewnością zostanie najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Rakowa. Obecny rekord należy do Kamila Piątkowskiego, który przeniósł się do Salzburga za 5 mln euro.

