W grze o tytuł pozostały Raków Częstochowa i Lech Poznań. Oto terminarz kandydatów do mistrzostwa

W środę jako pierwszy do gry wkroczył Lech Poznań. Kolejorz przy Bułgarskiej rozbił Górnika Łęczna 3:0 i oddalił się od Rakowa oraz Pogoni na trzy punkty.

Następnie na stadionie przy Twardowskiego w kluczowym meczu w walce o mistrzostwo Portowcy rywalizowali z częstochowianami. Pogoń do przerwy prowadziła po golu Kamila Grosickiego. W drugiej połowie do głosu doszli przyjezdni. Trafienia Vladislavsa Gutkovskisa oraz Iviego Lopeza dały zwycięstwo drużynie Marka Papszuna. W ten sposób Raków przejął prowadzenie w tabeli, gdyż przy takiej samej liczbie punktów co Lech, ma od niego lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Jesienią padł remis 2:2, a na wiosnę częstochowianie wygrali przy Bułgarskiej 1:0.

Podium tabeli PKO Ekstraklasy:

1. Raków Częstochowa - 62 punkty

2. Lech Poznań - 62 pkt

3. Pogoń Szczecin - 59 pkt