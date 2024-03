Walia kontra Polska w finale baraży Euro 2024. Kiedy i gdzie mecz? Zobacz plan transmisji

Z kim i gdzie reprezentacja Polski zagra w finale baraży o Euro 2024?

Rywalem reprezentacji Polski w finale baraży będzie Walia . Zespół z Wysp Brytyjskich pokonał w Cardiff drużynę Finlandii 4:1. Walijczycy po raz kolejny zaprezentowali to z czego są najbardziej znani, czyli waleczność i dobre rozegranie stałych fragmentów gry. W meczu z Finami imponowali szybkością przeprowadzanych akcji, co może niepokoić selekcjonera Polaków.

Reprezentacja Polski nie miała większych problemów z awansem do finału baraży Euro 2024. "Biało-Czerwoni" na PGE Narodowym rozbili Estonię aż 5:1, nie dając rywalom kompletnie żadnych szans. Wynik na pewno podbudował morale podopiecznych Michała Probierza, jednak są też powody do niezadowolenia. W końcówce Polacy w łatwy sposób stracili bramkę, która zdecydowanie była skutkiem zbyt dużego rozluźnienia. Dodatkowo kontuzji nabawił się Matty Cash, który zagrał jedynie kilka minut.

Spotkanie finałowe zostanie rozegrane we wtorek, 26 marca o godzinie 20:45 na stadionie w Cardiff. Z pewnością wielu polskich kibiców mieszkających na co dzień na Wyspach Brytyjskich będzie chciało obejrzeć to spotkanie z wysokości trybun, więc atmosfera zapowiada się niezwykle gorąco.

Polska poznała rywala. Walia w finale baraży