Walka o Karola Borysa ze Śląska Wrocław trwa. Kilka znanych klubów jest zainteresowanych 17-latkiem. Kto da najwięcej?

Karol Borys rozchwytywany

Środkowy pomocnik to wielki talent, który wyróżnia się na tle rówieśników. Mogliśmy to zobaczyć m.in. na mistrzostwach Europy do lat 17, które odbyły się na Węgrzech. Kadra Macieja Włodarskiego grała znakomicie i odpadła w półfinale z Niemcami. Borys był jedną z czołowych postaci i architektem tego sukcesu. W pięciu meczach strzelił trzy bramki.

TVP Sport ustaliło, jakie kluby interesują się pozyskaniem 17-latka ze Śląska. Na liście największe wrażenie może robić Girona , która jest rewelacją obecnego sezonu ligi hiszpańskiej. Ekipa z LaLiga należy do City Football Group, czyli tej samej grupy co Manchester City.

W grze pozostaje także kilka zespołów z Holandii - Ajax, PSV, ale także Feyenoord. O potencjalnym transferze do tego pierwszego klubu głośno było już latem. Młody zawodnik mógłby nawet zostać przesunięty do rezerw, które grają na zapleczu Eredivisie.

Zainteresowane są także kluby z Anglii. Karol Borys 2022 roku był na testach w Manchesterze United. - Miałem okazję być na Old Trafford i być w szatni pierwszego zespołu. Wywarła ona na mnie największe wrażenie, bo to już jest najwyższy poziom. Byłem na meczu z Brighton, kiedy grał jeszcze Jakub Moder i miałem okazję go podziwiać. Atmosfera w trakcie całego spotkania była niesamowita - powiedział 17-latek dla TVP. Według wspomnianego serwisu Borys znalazł się także na radarze Hull City, w którym kiedyś występował Kamil Grosicki. "Meczyki" informują, że Śląsk Wrocław na swojej perełce może zarobić od 2 do maksymalnie 2,5 mln euro, czyli około 10 mln złotych.