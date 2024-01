Transfery. Karol Borys blisko Fiorentiny. Media: Śląsk Wrocław dostał ofertę za reprezentanta Polaka

Karol Borys w Fiorentinie? Oferta za piłkarza Śląska Wrocław

Borys to bezwzględnie największy talent Śląska. We wrześniu skończył dopiero 17 lat, ale już zdążył rozegrać dziesięć meczów w PKO Ekstraklasie w tym trzy podczas minionej rundy jesiennej. Jego popisy z piłką przy nodze mogliśmy obserwować na niedawnych mistrzostwach świata do lat 17 w Indonezji. Zdziesiątkowana Polska nie wyszła z grupy, przegrała wszystkie mecze, natomiast sam Borys wypadł co najmniej korzystnie.

Teraz jest bliski transferu do Fiorentiny. W grudniu nastolatek poleciał do Florencji, by poznać klub od wewnątrz. Włosi o nim nie zapomnieli i właśnie złożyli Śląskowi oficjalną, poważną propozycję: wy nam dajecie piłkarzy, my przelewamy od 2 do maksymalnie 2,5 mln euro, czyli około 10 mln złotych - donoszą Meczyki.

Fiorentina zajmuje wysokie czwarte miejsce w tabeli Serie A. W jej kadrze nie ma ani jednego Polaka. W zeszłym sezonie epizod zaliczył Szymon Żurowski, a jeszcze wcześniej Bartłomiej Drągowski i Krzysztof Piątek. We wtorkowy wieczór Fioletowi wystąpi w Pucharze Włoch z Bologną - transmisja od 21:00 w Polsacie Sport News.