Warta Poznań - Pogoń Szczecin ONLINE. Pierwszy mecz w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Warta Poznań - Pogoń Szczecin ONLINE

Pogoń od paru lat walczy o podium. Dwa razy z rzędu sięgnęła po brązowe medale, ostatnio na finiszu wyprzedził ją natomiast Lech Poznań. Jak będzie teraz? Tego nie wiadomo, w każdym razie znaleziono kandydata na newralgiczną pozycję - nową dziewiątką został Grek Efthymis Koulouris, który nieźle wypadł w sparingach. Dwie bramki wbił właśnie Warcie Poznań (3:0). Do spotkania doszło 5 lipca w Opalenicy. Obszerny skrót do obejrzenia poniżej.

Ze względu na osłabienia Warty, ale i możliwości zdecydowanym faworytem meczu jest Pogoń. Zresztą w Szczecinie wiara w zwycięstwo jest duża. Za drużyną do Grodziska wybiera się około 600 kibiców. Trener Jens Gustafsson przyznaje: - Chcemy z przytupem rozpocząć sezon.

W piątkowym meczu zagwiżdże sędzia Damian Sylwestrzak (Wrocław). System VAR obsłużą Piotr Lasyk i Krzysztof Myrmus.

Transfery Pogoni Szczecin - lato 2023. Nowy napastnik z Grecji, Almqvist we Włoszech, Dąbrowski w Lubinie

Dawid Szulczek, trener Warty: - Mam świadomość, że musimy kogoś podpisać. Będą jeszcze transfery. Nie mam do nikogo żalu, że nie udało się jeszcze nikogo sprowadzić. Podchodzimy do sprawy, że trzeba się przygotować do meczu z Pogonią Szczecin w składzie, którym dysponujemy. Skupiamy się na tym, jak ograć naszego najbliższego rywala.