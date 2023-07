Warta Poznań - Pogoń Szczecin na żywo w TV i online. Gdzie oglądać inauguracje nowego sezonu Ekstraklasy? TRANSMISJA STREAM LIVE 21.07.2023

Warta Poznań - Pogoń Szczecin transmisja i stream. Gdzie oglądać pierwszy mecz PKO Ekstraklasy?

Dla drużyny gospodarzy z Poznania nowy sezon ma być "walką o przetrwanie". Głównym celem ekipy prowadzonej przez trenera Dawida Szulczka bez wątpienia będzie pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Zadanie wydaję się piekielnie trudne, zwłaszcza jeśli zobaczymy kto odszedł z Warty.

W klubie z wielkopolski nie ma już podstawowych obrońców: Roberta Ivanova oraz Jana Grzesika, z klubu odszedł także pomocnik Miłosza Szczepański, a kontuzje leczą snajper Adam Zrelak oraz Dimitros Stavropoulos.

Z kolei na drugim biegunie znajduje się Pogoń Szczecin, która będzie chciała po raz kolejny powalczyć o mistrzostwo Polski. Ekipa z województwa zachodnio-pomorskiego nie poczyniła zbyt dużych zmian w składzie w porównaniu do zeszłego sezonu. Jedynie pojawiła się w drużynie Jensa Gustafssona zmiana na "szóstce". Po odejściu Damiana Dąbrowskiego do Zagłębia Lubin, wieść prym na tej pozycji ma sprowadzony do klubu w letnim okienku transferowym Portugalczyk Joao Gamboa.