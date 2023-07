Transfery Warty Poznań - lato 2023. Tylko trzy nowe twarze. Odejdzie Kajetan Szmyt?

Transfery Warty Poznań - przyszli do klubu

Pierwszy raz w Polsce wystąpi Dario Vizinger . To 25-letni napastnik z Chorwacji, były mistrz i król strzelców w Słowenii, ostatnio po kiepskim czasie spędzonym w Austrii i Niemczech. Dyrektor sportowy Tomasz Pasieczny ujawnia, że Warta miała go na oku od blisko dwóch lat: - Powinien być bardzo dużym wzmocnieniem formacji ofensywnej. Jest mobilnym napastnikiem, który dobrze wykorzystuje wolną przestrzeń i swoje zdolności motoryczne.

Zacznijmy od końcu. Na początku lipca Warta znalazła następcę Jana Grzesika. Na prawej obronie zobaczymy Jakuba Bartkowskiego . Przyszedł jako wolny gracz po rozstaniu z Lechią Gdańsk. Złożył podpis pod dwuletnią umową - do czerwca 2025 roku.

Mniejszą aktywność wykazały jedynie dwa drużyny: Cracovia i Pogoń Szczecin. Być może Warta zwleka jeszcze z kolejnymi ruchami, czekając na okazje. Póki co kadra jest bowiem zbyt szeroka.

Vizinger związał się do czerwca 2026 roku. Na tyle długo w Poznaniu może także zostać Kacper Przybylko, o ile po roku jego umowa zostanie automatyczne przedłużona. To nastolatek z Wisły Kraków. Jest środkowym obrońcą, uczestnikiem niedawnego Euro do lat 19.

Ponadto Warta przedłużyła umowy z bramkarzem Adrianem Lisem i ofensywnym pomocnikiem Stefanem Saviciem.