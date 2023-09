Warta Poznań pozyskała nowego środkowego obrońcę. Były piłkarz Jagiellonii Białystok Bogdan Tiru dołączył do drużyny Dawida Szulczka

29-letni piłkarz przez większość swojej kariery był związany z klubem Viitorul (obecnie Farul) Konstanca. Zagrał dla niego 176 razy i strzelił 9 goli, w 2017 roku został mistrzem kraju, a dwa lata później zdobył Puchar Rumunii. W swojej ojczyźnie był także graczem FC Voluntari. Ma doświadczenie zdobyte nie tylko w rozgrywkach krajowych, ale także w europejskich pucharach.

Nowy piłkarz „Zielonych” ma na koncie dwa występy w pierwszej reprezentacji Rumunii: debiutował w niej w 2016 roku. Wcześniej zagrał 28 razy w kadrach młodzieżowych i strzelił 2 gole w drużynie narodowej do lat 21. Był też jej kapitanem.

Nie było tajemnicą, że szukaliśmy środkowego obrońcy, który będzie gotowy do podjęcia rywalizacji o miejsce w składzie. Zdecydowaliśmy się na Bogdana Tiru. To piłkarz z odpowiednim doświadczeniem, a nie bez znaczenia był też fakt, że zna nasz kraj i specyfikę ligi. Często grał już w ustawieniu z trójką obrońców, co okazało się decydujące