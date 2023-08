Warta Poznań zgłosiła do Ekstraklasy Mateusza Kustosza. To efekt urazu Adriana Lisa w meczu z Ruchem Chorzów

Warta Poznań zgłosiła bramkarza Mateusza Kustosza do Ekstraklasy

Z powodu urazu Adriana Lisa Warta Poznań musiała zgłosić do PKO Ekstraklasy 20-letniego Mateusza Kustosza. Ten najprawdopodobniej rozpocznie dzisiejszy mecz z Radomiakiem Radom (godz. 15) na ławce rezerwowych.

Przypomnijmy, w poprzedniej kolejce "Zieloni" gościli w Grodzisku Wielkopolskim Ruch Chorzów. W 31. minucie Adrian Lis zwlekał z wybiciem piłki z pola karnego, aż wreszcie trafił w Daniela Szczepana. Odbita piłka zmierzała w stronę linii końcowej boiska i obaj zaczęli się do niej ścigać. W połowie wyścigu napastnik "Niebieskich" mocno uderzył rywala barkiem i ten musiał się ratować skokiem przez bandy reklamowe. Sztab medyczny Warty długo zajmował się Lisem, który jednak po kilku minutach - a jeszcze przed przerwą - został zmieniony przez Jędrzeja Grobelnego.

fot. Canal+ screen

Co więcej, Daniel Szczepan za to wejście nie został upomniany żółtą kartką. Jeszcze wcześniej z boiska do szpitala został przetransportowany Dawid Szymonowicz z powodu zderzenia głowami z Przemysławem Szurem. Obaj na pewno nie zagrają z Radomiakiem.