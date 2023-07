Widzew Łódź odwrócił wynik. Piękne gole Alvareza i Siemaszki. Puszcza Niepołomice nie ma się czego wstydzić

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice 3:2

Co połączyło beniaminków w pierwszej kolejce? Otóż każdy z nich wystąpił na wyjeździe i przegrał swój mecz. W piątek ŁKS Łódź został ograny przez Legię Warszawa (0:3). Natomiast dzisiaj Ruch Chorzów przegrał z Zagłębiem Lubin (1:2), a Puszcza Niepołomice mimo dzielnej postawy musiała uznać wyższość Widzewa Łódź (2:3).

Z wszystkich nowych zespołów to właśnie Puszcza pozostawiła po sobie najlepsze wrażenie. - Puszcza przebiegła ponad 123 kilometry. To musi boleć. Tyle biegać, harować i wracać do domu bez punktów - komentował po ostatnim gwizdku w Canal+ Sport Rafał Dębiński.

W Łodzi Puszcza objęła prowadzenie szybciej niż Ruch w Lubinie. Przepiękną bramkę, swoją pierwszą w ekstraklasie zdobył Artur Siemaszko (zbieżność nazwisk z Rafałem Siemaszką przypadkowa, choć też grał dla Arki Gdynia).