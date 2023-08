Widzew Łódź - Śląsk Wrocław ONLINE. Przedłużyć dobrą passę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [25.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Śląsk Wrocław ONLINE

Śląsk Wrocław po ostatniej kolejce może czuć się naprawdę mocny. WKS niespodziewanie pokonał Lech Poznań aż 3:1. Na boisku błyszczał Erik Expósito, który strzelił dwie bramki i jeszcze zanotował asystę. W ostatnich tygodniach tematem numer jeden w mediach nie jest forma Śląska, ale kwestie przejęcia klubu. Mówi się, że firma Westminster niedługo stanie się właścicielem ekipy z województwa dolnośląskiego. Według naszych informacji oficjalne przejęcie ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu . Zapytaliśmy o to rzecznika prasowego Śląska - Jędrzeja Rybaka. Przekazał nam, że na razie nikt w klubie o tym nie myśli. Według niego pracownicy klubu nic na tę chwilę nie wiedzą. Czekają cierpliwie na decyzję i rozwiązanie sprawy.

Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa: - Musimy być zdyscyplinowani i konsekwentni, unikać prostych błędów, ale też nie chcemy wyzbywać się odważnej gry naszych stoperów do przodu. W piątek perfekcyjnie byłoby wygrać i zagrać na zero z tyłu, lecz ucieszy mnie każde zwycięstwo.

Widzew Łódź po bardzo słabej rundzie wiosennej sezonu 2022/23 chce udowodnić, że do Ekstraklasy nie trafił przypadkowo. Mówi się, że drugi sezon dla beniaminka jest najcięższy. Czerwono-biało-czerwoni na swoim koncie mają siedem punktów po pięciu meczach. Morale mógł podbudować ostatni remis z Górnikiem Zabrze. Jordi Sanchez uratował jeden punkt w doliczonym czasie gry.

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław: - Mecz z Widzewem będzie w angielskim stylu. Wielokrotnie byłem na meczach Widzewa, przez pół roku nawet jako piłkarz i zawsze kibice dawali z siebie 101% w dopingowaniu, co przekładało się na niesamowitą atmosferę piłkarskiego święta. Tak też to będzie jutro, szybka gra, box to box, gorący doping, pełny stadion. Nie będzie murowania bramki po żadnej ze stron. Nie możemy się doczekać.