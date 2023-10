Wielka afera w Anglii przez... dwie emoji goryla. Alejandro Garnacho z Manchesteru United posądzony o rasizm

Alejandro Garnacho wywołał skandal. Co miał ma myśli Argentyńczyk?

Co ciekawe, do całej sytuacji odniósł się sam "poszkodowany", który jasno stwierdził, że to on będzie decydował, kiedy czuje się obrażany. Kameruńczyk podkreślił, że doskonale wie, co jego kolega miał na myśli - moc i siłę. Zaznaczył, że interpretacja kończy się tylko na tych dwóch wyrazach.