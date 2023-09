Wielka kasa dla Fernando Santosa. Portugalczykowi trzeba zapłacić więcej niż podawały media. PZPN musi zrobić kosztowny ruch

Fernando Santos otrzyma dużą odprawę

- Ja nie podaję się do dymisji ani dziś, ani jutro. Musicie zapytać prezesa (o zwolnienie). Jeśli prezes uzna, że dalsza współpraca ze mną nie ma sensu, to porozmawiamy o tym i na pewno znajdziemy jakieś wyjście - mówił Santos na konferencji po meczu z Albanią (0:2).

Polski Związek Piłki Nożnej nie może liczyć na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Portugalczykowi trzeba będzie zapłacić, gdyż sam zapowiedział, że nie poda się do dymisji i nie chce rezygnować.

Fernando Santos został zatrudniony jako selekcjoner reprezentacji Polski w styczniu. We wrześniu przygoda Portugalczyka dobiega końca. 68-latek całkowicie się nie sprawdził. Santos to kolejny trener, który zostawi Biało-Czerwoną kadrę na lodzie. Tym razem nie szkoleniowiec nie odejdzie sam, a zostanie zwolniony przez PZPN.

Piotr Kamieniecki z TVP Sport na początku tygodnia poinformował, że aby zwolnić Santosa potrzebne będzie 1,5 mln złotych. Ta kwota jest równa dwóm pensjom. Wygląda na to, że PZPN musi głębiej sięgnąć do kieszeni. Kontrakt Santosa ma obowiązywać do grudnia, dlatego odprawa będzie dużo większa niż wspomniane 1,5 mln złotych.

Czy to się opłaca? Według informacji WP Sportowe Fakty, za sam udział w mistrzostwach Europy, UEFA przekaże każdej federacji 9,25 mln euro! Za zwycięstwo można zarobić 1,5 mln euro. Jeśli nowy selekcjoner będzie gwarancją awansu, PZPN jeszcze sporo na tym zarobi.