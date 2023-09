Trzech kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Kto zastąpi Fernando Santosa? Cezary Kulesza ma swojego faworyta. To Michał Probierz Jacek Czaplewski

Los Fernando Santosa w reprezentacji Polski wydaje się przesądzony. Pytanie nie brzmi czy Portugalczyk odejdzie, lecz kiedy konkretnie i ile trzeba będzie za to zapłacić. Kto go zastąpi? W kuluarach przewijają się co najmniej trzy nazwiska. Wszyscy kandydaci to Polacy, tylko jeden nie pracuje aktualnie w zawodzie. To Marek Papszun.