Wielkie Derby Śląska w PKO Ekstraklasie. Ruch Chorzów zmierzy się z Górnikiem Zabrze

- To dla nich coś wyjątkowego. Oddaliby wszystko, by wygrać. Jeżeli chodzi o piłkarzy, bywa różnie. Kiedyś Ślązaków w obu zespołach było bardzo dużo, dziś drużyny są wielokulturowe, ale wszyscy są świadomi, jak ważne to spotkanie – inne, specjalne. Liczba kibiców (40 tys.) nie będzie żadnym problemem dla piłkarzy. Większym wyzwaniem będzie poradzenie sobie z presją, która się na pewno pojawi. Jesteśmy dość daleko od strefy spadkowej, nie ulega wątpliwości, że każde zwycięstwo nas motywuje -stwierdził.