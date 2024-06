Rumunia sensacyjnym zwycięzcą grupy Euro 2024. Z kim zagra w 1/8 finału? Bartosz Głąb

Słowacja i Rumunia mimo remisu 1:1 awansowały do fazy pucharowej Euro 2024. W meczu rozgrywanym we Frankfurcie prowadzenie naszym sąsiadom dał Ondrej Duda, czyli były gracz Legii Warszawa, ale jeszcze przed przerwą do wyrównania po kontrowersyjnym rzucie karnym wyrównał Razyan Marin. Z grupy E wyszła też Belgia, która bezbramkowo zremisowała z Ukrainą.