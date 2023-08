Wisła Kraków wydała oświadczenie ws. ataku na Kewina Komara. "Klub wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów agresji"

Kewin Komar nie zagra w tej rundzie. Wisła potępia zachowanie

W poniedziałek rano dotarły do nas szokujące informacje. Jak ustalił portal WP Sportowe Fakty, Kewin Komar (bramkarz Puszczy Niepołomice) w sobotę został zaatakowany przez grupkę kiboli na festynie niedaleko Krakowa. Sprawcami byli prawdopodobnie pseudokibice Wisły Kraków, którzy chcieli zrewanżować się za przegrany mecz barażowy (półfinał), który był przepustką do awansu do Ekstraklasy. 20-letni bramkarz asystował przy dwóch trafieniach w wygranym 4:1 spotkaniu.

Do zamieszania nie doszło tylko na festynie. Komar spotkał agresorów także w szpitalu, gdzie go zastraszyli mówiąc, że wiedzą gdzie mieszka. Następnie pod jego domem czekali z maczetami. Wtedy młody zawodnik powiadomił policję. Wisła Kraków postanowiła odnieść się do całej sytuacji. Klub potępił takie zachowanie i podkreślił, że będzie współpracować ze służbami, aby wyjaśnić sprawę.