Kibole zaatakowali bramkarza Puszczy Niepołomice - Kewina Komara. Pod dom przyjechali z maczetami. 20-latek w tej rundzie już nie zagra red.

Andrzej Banas

PKO Ekstraklasa. Przykre informacje dotarły do nas w poniedziałkowy poranek. Według informacji WP SportoweFakty (prawdopodobnie) kibole Wisły Kraków mieli pobić Kewina Komara - bramkarza Puszczy Niepołomice. To rewanż za przegrane baraże o awans do Ekstraklasy. Fanatycy przyjechali także pod dom 20-latka z maczetami.