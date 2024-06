Wisła Płock znalazła nowego trenera. Mariusz Misiura został przedstawiony kibicom w jego urodziny. Wcześniej łączono go z Wartą Poznań

Wisła Płock zatrudniła nowego trenera

- 1 czerwca urodziny obchodzi nowy trener Nafciarzy Mariusz Misiura, który właśnie związał się z naszym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia. Trenerze, witamy w Wiśle Płock i życzymy spełnienia marzeń - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu.

Wisła miniony sezon Fortuna 1. Ligi zakończyła na 7. miejscu, a to oznacza, że "Nafciarze" nie dostali się do baraży i nie mieli okazję powalczyć w "dogrywce" o awans do Ekstraklasy. Ekipa z Płocka kolejny sezon będzie musiała spędzić na zapleczu. Klub zdecydował się zareagować i pierwszą decyzją było zwolnienie Dariusza Żurawia, który wytrzymał za sterami Wisły 214 dni. Szkoleniowiec prowadził drużynę w 22 spotkaniach, w których odniósł tylko 10 zwycięstw. "Nafciarze" pięć meczów zremisowali oraz siedem zremisowali.