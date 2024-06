Wojciech Szczęsny z lukratywną ofertą. Media: Odrzucił olbrzymie pieniądze

Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? Media: Na stole kuszące propozycje

Piłkarz w Turynie gra nieprzerwanie od 2017 roku. Wcześnie bronił barw takich klubów jak Arsenal czy AS Roma. To jednak z drużyną na co dzień występującą na Allianz Stadium święcił największe sukcesy. Trzy razy mistrzostwo Włoch, trzy Puchary Włoch oraz dwa Superpuchary Włoch. Taki dorobek robi wrażenie nawet na najbardziej postronnym kibicu piłki nożnej.

Piłkarzowi jednak w przyszłym roku kończy się kontrakt i to może być ostatnia okazja dla klubu na zarobek. Szczęsny ma bowiem 34 lata i powoli jego dotychczasowa drużyna szuka następcy w bramce. "Stara Dama" według doniesień medialnych miała interesować się jednym z najlepszych golkiperów zakończonego już sezonu Serie A.

To właśnie dla golkipera Monzy - Michele Di Gregorio dobre występy zaowocować mogą już w letnim okienku transferowym. Bramkarz w 33 meczach puścił 35 goli oraz zaliczył 14 czystych kont. Jego drużyna utrzymała się spokojnie w najwyższej klasie rozgrywkowej zajmując miejsce w środkowej części tabeli.