Wszyscy faworyci do wygrania Ekstraklasy rozegrali swoje mecze. Kto wypadł najlepiej? Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań

Stal Mielec - Cracovia 2:2

- Ciężko racjonalnie podsumować mecz. Pierwsza połowa totalnie nam się nie ułożyła. Dostaliśmy dwie bramki po kontrach. Na ten element uczulaliśmy zespół. Wydawało się, że już jest wszystko posprzątane. Brawa dla drużyny, że wróciliśmy do gry. Paradoksem jest fakt, że z punktu powinniśmy się cieszyć, ale jest w nas duża złość. Po drugiej bramce powinniśmy bardziej docisnąć rywala - powiedział Jacek Zieliński, trener Cracovii.

Sobotnie zmagania Ekstraklasy zaczęliśmy od meczu Stal Mielec - Cracovia. Gospodarze już po 36. minutach wygrywali 2:0 i wszystko wskazywało na to, że Cracovia może zaliczyć pierwszą porażkę w sezonie 2023/24. Po przerwie "Pasy" się obudziły i dzięki bramkom Jaroszyńskiego i Rakoczego doprowadziły do wyrównania.

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok 3:0

Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków Częstochowa to trzy kluby, które wymienia się najczęściej w gronie faworytów do zdobycia mistrzostwa Ekstraklasy. "Wojskowi" w piątek pokonali ŁKS 3:0 i dopisali trzy punkty. To samo zrobiły "Medaliki", które w sobotę wygrały z Jagiellonią Białystok 3:0. Popis umiejętności dał John Yeboah, który "maczał palce" przy każdej bramce.