Wszystkie gole 28. kolejki Ekstraklasy. Efthymios Koulouris popisał się hat-trickiem. Puszcza Niepołomice zaskoczyła Lecha

- Jesteśmy zadowoleni po tym zwycięstwie. Z punktu widzenia gry – I połowa była trudna. Ruch grał dobrze, nie byliśmy gotowi na wyzwanie. Byliśmy zadowoleni z wyniku do przerwy. Jak wyczyściliśmy głowy w przerwie, jak ustaliliśmy co chcemy grać, to było to widać na boisku. Szczególnie zadowolony z tego, że naciskaliśmy do końca. Wsparcie kibiców na topowym poziomie do końca. Dziękuję - powiedział trener Pogoni po cennej wygranej.