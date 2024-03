Wszystkie gole z 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Leonardo Rocha najpiękniej, ale to Fran Alvarez uszczęśliwił Widzew i uciszył Legię

Gole z 24. kolejki PKO Ekstraklasy: Jagiellonia na szczycie

Od piątku to Jagiellonia znów spogląda na wszystkich z pozycji fotelu lidera. Zagrała świetnie przed przerwą, o czym świadczyły trzy bramki wbite Śląskowi do 31 minuty. Zawiódł za to Piast Gliwice, który pozostaje zespołem bez zwycięstwa (w lidze) po wznowieniu rozgrywek w lutym.

W sobotę padły same remisy. Ciekawiej zrobiło się za sprawą niedzieli, gdy zdziesiątkowany przez wirusa Ruch Chorzów nie był w stanie przeciwstawić się mocnej w tej rundzie Stali Mielec. Wreszcie pierwszy raz od grudnia poległa Pogoń Szczecin, która uznała wyższość dobrze zorganizowanego Zagłębia Lubin. W hicie dnia Widzew Łódź rzutem na taśmę znalazł sposób na Legię Warszawa, a więc drużynę faworyzowaną na papierze, ale przechodzącą straszliwy kryzys w rzeczywistości.

Najlepsza jedenastka 24. kolejki PKO Ekstraklasy