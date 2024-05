Wyjaśniła się przyszłość Waldemara Fornalika w Zagłębiu Lubin. Były selekcjoner reprezentacji Polski przedłużył umowę

Fornalik zostaje w Zagłębiu Lubin

Kibice Zagłębia Lubin do niedawna wierzyli, że klub postanowi nieco przewietrzyć szatnię i wymieni pierwszego trenera. Przygoda Waldemara Fornalika w "Miedziowych" nie jest spektakularna. Klub to ligowy średniak, który pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Polski nie notuje progresu. Fani chcieli zmian i świeżej krwi. Okazuje się, że do zmian nie dojdzie. Kontrakt Waldemara Fornalika obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku. Włodarze klubu zdecydowali się przedłużyć umowę doświadczonego szkoleniowca o 12 miesięcy.

- Władze Zagłębia podjęły decyzję o przedłużeniu współpracy o kolejne 12 miesięcy. Nowa umowa szkoleniowca ma obowiązywać do połowy 2025 roku - napisał Tomasz Włodarczyk.

Z Zagłębiem Lubin w ostatnich tygodniach łączono wiele nazwisk. Jedna z plotek mówiła, że zespół przejmie Łukasz Piszczek, czyli były zawodnik tego klubu. Według jednego z dziennikarzy portalu mkszaglebie.pl opcją jest także Mariusz Lewandowski, który niedawno został zwolniony z Termaliki. "Słonie" miały walczyć o awans do Ekstraklasy, ale forma znacząco odbiegała od ideału. Potencjalnym następcą Fornalika mógłby zostać także Dawid Szulczek, który nie przedłużył umowy z Wartą Poznań.