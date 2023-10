Xavi Hernandez zdecydował ws. zastępstwa kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Media: Ferran Torres będzie pierwszym wyborem

Zastąpi jeden do jeden kapitana reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski w 34. minucie środowego meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto (1:0) musiał przedwcześnie opuścić boisko. Początkowo wydawało się, że kapitan reprezentacji Polski będzie zdolny do gry nawet w najbliższej kolejce przeciwko Granadzie . Hiszpańskie media mówiły tylko o stłuczeniu od razu po zakończeniu wyjazdowego starcia w Portugalii. Jak się okazało rzeczywistość jednak miała inne plany co do powrotu "Lewego" na boisko.

Pod nieobecność Polaka do składu "Dumy Katalonii" ma wskoczyć Ferran Torres na pozycję napastnika - informuje hiszpański dziennik "Mundo Deportivo". To on będzie odpowiedzialny za zdobywanie goli w drużynie Xaviego Hernandeza pod nieobecność Lewandowskiego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Hiszpan w feralnym dla polskiego napastnika meczu z Portugalczykami zmienił go i chwilę później wpisał się na listę strzelców, dając zwycięstwo Blaugranie.