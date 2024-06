Z Wisły Kraków do Jagiellonii Białystok. Mistrz Polski chce u siebie Hiszpana. Dominik Marczuk nie odejdzie z klubu

Jagiellonia Białystok w poprzednim sezonie dokonała czegoś historycznego i wygrała pierwsze mistrzostwo Polski. Według wielu ekspertów "Jaga" grała najbardziej efektowną piłkę w kraju. Adrian Siemieniec postawił na ofensywny styl, wysoki pressing i odważne wychodzenie spod własnej bramki.

Jagiellonia nie chce spocząć na laurach, dlatego latem będzie kontynuowała wzmacnianie zespołu. Do klubu przyszło już kilku zawodników, ale "Jaga" nadal chce wzmocnić ofensywę. Według informacji Kuby Seweryna mistrz Polski chce ściągnąć Mikiego Villara z Wisły Kraków, którego kontrakt wygasa 30 czerwca 2024 roku. Kibice zaczęli zastanawiać się, czy taki ruch oznacza odejście Dominika Marczuka. Możemy uspokoić fanów Jagiellonii.

- Jagiellonia Białystok blisko finalizacji kolejnego transferu. Nowym skrzydłowym Jagi ma zostać Hiszpan Miki Villar, ostatnio Wisła Kraków. Wygląda na to, że to będzie dodatkowy transfer, do rotacji na prawym skrzydle z Dominikiem Marczukiem. Muszę to jeszcze potwierdzić, ale Jaga ma jeszcze ściągnąć lewego obrońcę, lewoskrzydłowego i "10" - napisał na portalu X Kuba Seweryn.