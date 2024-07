Czas pożegnań i nowych otwarć. Oceny reprezentantów Polski za występ na Euro 2024

Na chłodno, prawie tydzień po meczu z Francją, oceniamy piłkarzy reprezentacji Polski za całe Euro 2024. Kilku z nich będzie dobrze wspominać imprezę w Niemczech, inni będą musieli szybko o nim zapomnieć, a dla jeszcze innych był to last dance na turnieju tej rangi.

Czas rozliczeń nadszedł. Kto nas zachwycił, a kto rozczarował najbardziej na turnieju w Niemczech? Pod lupę bierzemy tylko zawodników, którzy rozegrali co najmniej 45 minut. Oceny w skali 1-10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Wojciech Szczęsny - 4

Niestety, golkiper Juventusu dał nam tylko jedną naprawdę spektakularną paradę, ale było to już przy wyniku 1:3 w meczu z Austrią. Poza tym sprokurowany rzut karny i nie popisał się przy drugim golu dla Austrii. To zapadło nam w pamięci mocniej, niż jego bardzo dobry występ z Holandią. Łukasz Skorupski - 7

Kapitalny występ w meczu z Francją, nawet wicemistrzowie świata byli pod ogromnym wrażeniem. Nowy numer 1 w polskiej bramce? Na mecze Ligi Narodów i następny cykl eliminacyjny pierwszym wyborem ma być właśnie „Skorup”.

Jan Bednarek - 5

Nie miał dotychczas szczęścia do wielkich imprez, ale na tym Euro trudno wytknąć mu jakiś konkretny błąd, który byłby ewidentnie jego i doprowadził do straty gola. To były solidne mistrzostwa Bednarka. Jakub Kiwior - 4

Pewny i odważny - także w ofensywie - w starciu z Holandią, ale potem gorszy mecz z Austrią no i głupio sprokurowany karny przeciwko Francuzom. Musimy wymagać więcej od obrońcy, który rozegrał w tym sezonie 20 meczów w Premier League oraz 7 w Lidze Mistrzów i to w barwach walczącego o najwyższe laury Arsenalu. Paweł Dawidowicz - 4

Duża sinusoida u stopera Hellasu Verona. Fatalny mecz z Austrią, choć na konia wsadził go selekcjoner, bo odbył z drużyną zaledwie dwa pełne treningi (kontuzja). Z Francją wypadł już zdecydowanie lepiej, co nie znaczy, że był bezbłędny.c

Bartosz Salamon - 4

Wylano na niego wiadro pomyj po spotkaniu z Holandią. Sam też sobie nie pomógł, samobiczując się w pomeczowych wywiadach, ale opinia publiczna potraktowała go zbyt surowo. To nie był aż tak zły występ i całościowo nie zaprezentował się gorzej, niż Dawidowicz. Inna sprawa, że ma już 33 lata i najprawdopodobniej był to jego ostatni turniej. Przemysław Frankowski - 5

Nie można powiedzieć, że coś zawalił, ale też nie dał niczego ekstra. Ot po prostu solidne Euro w wykonaniu piłkarza RC Lens. W meczu z Francją zaczynał na prawym wahadle, a kończył na lewym, lecz nie było widać spadku jakości. Nicola Zalewski - 6

Jeśli piłka nożna to rozrywka, to on jej dostarcza. Grał z wielką odwagą, bez kompleksów, błyszczał techniką i dryblingami. Na takich chłopakach musi być budowana reprezentacja Michała Probierza.

Jakub Moder - 5

Szkoda, że dopiero z Francją zagrał od początku. W naszym odczuciu nie stawianie na niego wcześniej w większym wymiarze jest błędem selekcjonera. Bartosz Slisz - 3

Jeden z większych przegranych tego turnieju. Okazuje się, że gra na takim poziomie, to na ten moment odrobinę za wysokie progi dla 25-letniego defensywnego pomocnika Atlanty United. Jakub Piotrowski - 3

Podobnie jak Slisz, może czuć się przegranym, choć na jego obronę trzeba dodać fakt, że na co dzień w klubie gra wyżej i tak też zaistniał w kadrze. Na Euro 2024 nagle zaczął obstawiać pozycje 6/8 i to zwyczajnie nie wypaliło. Taras Romanczuk - 5

Sam fakt, że na Holandię wyszedł w podstawowej jedenastce szokował, ale poradził sobie bardzo dobrze. Na Austrię nie wystawił go Probierz, a z ostatniego meczu wykluczyła go kontuzja.

Piotr Zieliński - 6

Wreszcie zagrał na miarę swojego potencjału. Duży plus za asystę w spotkaniu z Holandią, ale tu nie chodzi tylko o liczby. Cały turniej „Zielek” może zaliczyć do udanych. Oby był to dla niego początek walki o skład w Interze Mediolan. Kacper Urbański - 7

Największe objawienie. 19-latek z Bolonii cały czas chciał piłę, zakładał Holendrom i Francuzom tzw. siatki, a techniką użytkową nie odstawał od najlepszych pomocników na tym Euro. Tacy jak on to przyszłość polskiej piłki! Sebastian Szymański - 4

Zawiódł na całej linii w pierwszym meczu, w drugim nie zagrał, w trzecim było lepiej, ale całościowo turniej w jego wykonaniu znacznie poniżej oczekiwań. Wciąż czekamy, aż zacznie grać w kadrze tak, jak robił to w Feyenoordzie i teraz w Fenerbahce.

Adam Buksa - 5

Otworzył wynik z Holandią, z Austrią cały zespół grał słabo, z Francją szansy nie dostał. Niemniej dwa mecze, jeden gol. Od tego jest napastnik. Robert Lewandowski - 4

Mecz z Francją pokazał, że ta drużyna bardzo potrzebuje „Lewego”. Karny strzelony na raty, ale sama gra, ustawianie się i absorbowanie obrońców, to wciąż wielka klasa. Oby to nie był jego last dance na wielkich turniejach... Karol Świderski - 4

Jedyny z czwórki naszych napastników, który nie strzelił gola. Szkoda, bo miał wielką szansę, by trafić na 2:2 z Holandią. Krzysztof Piątek - 5

Zagrał tylko 60 min z Austrią, ale i tak strzelił gola. Był najlepszym polskim piłkarzem tamtego spotkania. Aż dziw bierze, że nie dostał więcej szans.

