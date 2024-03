Zagłębie Lubin - Korona Kielce ONLINE. Waldemar Fornalik wraca na ławkę po czerwonej kartce. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Korona Kielce ONLINE

Piłkarze Waldemara Fornalika w poprzedniej kolejce musieli sobie radzić bez swojego trenera na ławce. Miejsce zajął jego brat - Tomasz Fornalik. Wszystko to dlatego, gdyż były selekcjoner reprezentacji Polski w meczu z Cracovią (1:1) obejrzał czerwoną kartkę i rywalizację z Puszczą Niepołomice (2:2) oglądał z trybun stadionu przy Kałuży w Krakowie.

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: - Zagłębie jeśli ma przestrzeń do gry, to potrafi to robić. Jest tam dobra mieszanka młodości i doświadczenia, której nie możemy zostawiać za dużo miejsca na boisku. Trzeba być przygotowanym na wszystkie fazy gry. W tym meczu musimy być odpowiedzialni, jesteśmy na tyle bogaci w doświadczenie, że tych małych błędów popełniamy mniej. Jedziemy po swoje przekonani, że w tej lidze możemy wygrać z każdym, a także z każdym przegrać. Będą decydować właśnie te małe rzeczy i mam nadzieję, że w nich będziemy lepsi od rywali (cyt. cksport.pl).