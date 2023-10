Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań ONLINE. "Kolejorz" chce się odkuć za ostatnie wtopy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Mecz Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań ONLINE

"Kolejorz" w dwóch ostatnich meczach Ekstraklasy zaliczył wpadki. Najpierw Lech zremisował z Jagiellonią Białystok 3:3. Problem w tym, że ekipa z Poznania wygrywała już 3:0. Kilka dni później ekipa Johna van den Broma zremisowała z Cracovią 1:1, pomimo tego, że w tym starciu Lech również prowadził.

John van den Brom, trener Lecha Poznań: - Po zmianie stron Cracovia mocniej na nas ruszyła, my byliśmy bardziej cofnięci i nie bez znaczenia było to, że dla nas był to trzeci mecz w tygodniu. Dało się odczuć zmęczenie fizycznie, dodatkowo ciężka murawa do gry - tak mówili zawodnicy.

Bardzo dobrą informacją dla kibiców Lecha jest powrót do kadry zawodnika, który od kilku miesięcy był kontuzjowany. Ali Gholizadeh pojechał z "Kolejorzem" do Bydgoszczy. W irańskim piłkarzu pokłada się wielkie nadzieje. W Pucharze Polski nie wystąpi w pierwszym składzie, ale prawdopodobnie otrzyma kilka minut od holenderskiego trenera.