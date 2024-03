Zawodnicy z Ekstraklasy, którzy latem będą dostępni za darmo. Śląsk straci największą gwiazdę. Raków nie przedłuży umowy z pomocnikiem

Wolni zawodnicy w Ekstraklasie

Zimowe okienko w Ekstraklasie właśnie się skończyło. Kluby nie mogą dokonywać transferów gotówkowych. Mogą za to szykować się na kolejne okienko transferowe. Wielu świetnych graczy w Ekstraklasie związało się umowami z klubami do 30 czerwca 2024 roku. Wśród nich jest m.in. ofensywny pomocnik Rakowa Częstochowa czy największa gwiazda Śląska Wrocław. Już za kilka miesięcy kluby z Ekstraklasy będą ogłaszać transfery nowych zawodników na zasadzie Prawa Bosmana. Dzięki niemu od 1995 roku piłkarze mogą dołączać do innych klubów bez opłaty transferowej.