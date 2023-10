Zbigniew Boniek o awanturze w Alkmaar z udziałem Legii Warszawa. Zwrócił uwagę na fatalne potraktowanie Dariusza Mioduskiego

Zbigniew Boniek wstrząśnięty potraktowaniem Dariusza Mioduskiego

- Na razie jedyna rzecz pewna. To ogromny wstyd dla ludzi z AZ jak został potraktowany ich gość, prezes i właściciel klubu z Polski - napisał Boniek na portalu X (dawniej Twitter). To jego komentarz do szarpaniny, w którą wmieszano Dariusza Mioduskiego.

- W innych kwestiach trudno mieć jednoznaczną opinię, bo są różne wersje. Do wieczora dużo rzeczy będzie jaśniejszych - dodał ostrożnie Boniek, który po godzinie dwudziestej wróci do sprawy, udzielając wywiadu Romanowi Kołtoniowi.

Przypomnijmy, jak przekazali obecni na meczu polscy dziennikarze, zamieszanie powstało w chwili, gdy miejscowa policja i służby ochrony podjęły decyzję o zamknięciu stadionu, rzekomo w celu uniknięcia kolizji z mającą opuszczać wtedy obiekt zorganizowaną grupą kibiców stołecznego klubu. Przedstawiciele Legii, w tym piłkarze, mieli mieć utrudniony dostęp do autokaru, wywiązały się utarczki słowne i przepychanki. Ostatecznie policja otoczyła kordonem pojazd, w którym znajdowała się już znaczna część ekipy.