Boniek zaapelował do kibiców Legii. "Jak kochacie ten klub, nie róbcie tego"

Przed meczem fazy grupowej Ligi Konferencji, w którym Legia Warszawa podejmowała na wyjeździe Aston Villę doszło do starć kibiców z lokalną policją, w efekcie których zostało zatrzymanych 46 osób. Klub prosi żeby zamieszane w wydarzenia osoby nie nazywać kibicami Legii, gdyż nie miały one biletów na mecz i mogły to być osoby mieszkające na co dzień na Wyspach Brytyjskich, które po prostu "poszukiwały wrażeń", a mecz z udziałem polskiej drużyny uznały jako dobrą do tego okazję. Jednak w świat po raz kolejny poszedł przekaz, że kibice Legii, to grupa którą ciężko się zarządza na europejskich salonach.

- Nie mam nic przeciwko kibicom Legii, wręcz przeciwnie, niech jeżdżą, niech kibicują. I nawet patrząc na tą policję chamską, agresywna, angielską, złą. Ale z drugiej strony też widziałem rakietnice, race. To byli Anglicy, czy ludzie przyłączeni do kibiców Legii. Jak kochasz swój klub i wiesz, że tak jest w Anglii, to nie rób tego. Jak wiesz że masz 800 biletów, to dlaczego jedziesz w 2 000? - powiedział Zbigniew Boniek w wywiadzie u Romana Kołtonia dla Prawdy Futbolu.