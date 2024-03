PKO Ekstraklasa w Canal+ Sport - co się zmieni?

Każdy kto regularnie ogląda mecze rodzimej ligi ten wie, że wystarczy włączyć Canal+ Sport, by obejrzeć wszystkie mecze danej kolejki poza niedzielnym, hitowym o godz. 17:30 emitowanym w Canal+ Premium.

Równocześnie te same spotkania są też dostępne w Canal+ Sport 3. Ponadto trzy mecze co weekend możemy śledzić w najwyższej jakości dzięki Canal+ 4K - zazwyczaj jest to piątkowy o godz. 20:30, sobotni o 20:00 i niedzielny o 17:30 właśnie.

Transmisje PKO Ekstraklasy w Canal+ Sport - jak jest:

mecz w niedzielę o 17:30 w Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K

wszystkie pozostałe mecze w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3

ponadto wybrane mecze w Canal+ 4K

Co więc się zmieni od 12 kwietnia i dlaczego? Z informacji branżowy mediów wynika, że powodem przetasowań jest "chęć zoptymalizowania czasu antenowego z uwagi na rosnącą liczbę wydarzeń na żywo"