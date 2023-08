1. liga. Motor Lublin lepszy od Polonii Warszawa w starciu beniaminków [PODSUMOWANIE]

6. kolejka 1. ligi. Motor wygrał z Polonią

Zwycięską bramkę zdobył na stadionie Polonii Bartosz Wolski w 77. minucie. Motor awansował na trzecie miejsce z dorobkiem 13 punktów. Warszawski klub zwykle dostarczał kibicom więcej emocji. Z 13 strzelonymi i 13 straconymi bramkami jest najlepszy w ofensywie (ex aequo z GKS Katowice) i drugi najgorszy w defensywie (lepszy tylko od Chrobrego Głogów - 18).

W poniedziałek liderem może natomiast zostać mająca również 12 punktów Odra Opole, która podejmie Zagłębie Sosnowiec. W zespole gości we wtorek doszło do zmiany trenera - nowym został Artur Derbin, wracający do tego klubu po siedmiu latach. (PAP)