Adam Buksa robi furorę w Turcji. Polski napastnik niedługo może zaliczyć transfer. Klub skorzysta z klauzuli wykupu

Adam Buksa na stałe w Turcji?

Niestety 2022 roku był dla Adama Buksy bardzo pechowy. Latem napastnik aż za 6 mln euro został zawodnikiem francuskiego RC Lens. Polscy kibice liczyli, że dobra forma w jednej z najlepszych lig świata otworzy Buksie drzwi do kadry narodowej. Plany pokrzyżował uraz, którego snajper nabawił się w czerwcu podczas meczu Belgia - Polska w Lidze Narodów. Lekarz reprezentacji Polski od razu zaznaczył, że jest to prawdopodobnie złamanie kostki i piłkarz będzie musiał długo pauzować. Niestety prognozy Jacka Jaroszewskiego się sprawdziły. Buksa poza grą był aż trzy miesiące, przez co opuścił 19 meczów. To jednak nie koniec złych informacji. Pod koniec października 2022 roku Polak nabawił się urazu stawu skokowego, co wykluczyło go na 28 spotkań.

Ratunkiem dla kariery Adama Buksy jest wypożyczenie do ligi tureckiej. Latem 2023 roku 27-latek został zawodnikiem Antalyasporu. Snajper nie miał problemów, aby zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Obecnie na swoim koncie ma osiem bramek i dwie asysty w rozgrywkach ligowych. Jest najlepszym strzelcem oraz asystentem drużyny, która zajmuje 7. pozycję.