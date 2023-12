Prezes Ankaragucu pobił sędziego! Nieludzkie sceny w lidze tureckiej

Do dantejskich scen doszło na zakończenie kolejki w lidze tureckiej. W stolicy kraju Ankaragucu zmierzyło się z Rizesporem. Gospodarze objęli prowadzenie na początku spotkania i niemal przez cały mecz utrzymywali jednobramkową przewagę. Na początku drugiej połowy sędzia Halil Umut Meler ukarał drugą żółtą kartką gracza Ankaragucu, ale wydawało się, że nawet to nie przeszkodzi drużynie w wygranej.

Jednak w ostatniej akcji meczu Rizespor doprowadził do wyrównania, co absolutnie rozwścieczyło władze rywali. Tuż po końcowym gwizdku prezes Ankaragucu Faruk Koca wbiegł na murawę i z całą siłą uderzył sędziego. Ten upadł na murawę i przyjmował kolejne ciosy. Tym razem od innej z osób związanych z klubem ze stolicy Turcji. Doszło do ogromnego zamieszania, które w efekcie skończyło się skandalem na wielką skalę. Ciekawe jakie konsekwencje czekają teraz prezesa Ankaragucu.