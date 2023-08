Adam Ryczkowski ponownie piłkarzem Legii Warszawa. Zagra z rezerwami o awans do 2 ligi

Adam Ryczkowski w rezerwach Legii Warszawa

Ryczkowski podpisał umowę do czerwca 2024 roku. Znalazł się w niej zapis o możliwości przedłużenia o kolejny sezon. - Cel to awans z drużyna rezerw do rozgrywek 2 ligi - zdradza w jego imieniu agent Kamil Burzec.

Ostatnio Ryczkowski występował dla pierwszoligowej Chojniczanki Chojnice, która spadła po sezonie na trzeci szczebel. Wcześniej grał w Motorze Lublin czy Górniku Zabrze. To napastnik z rocznika 1997 mogący występować także na skrzydle albo jako ofensywny pomocnik.

- W poprzednim sezonie rozegrał na poziomie I ligi 28 spotkań (1 gol). Dla Adama to powrót do Legii - grał u nas w latach 2013-2016 - charakteryzuje piłkarza Legia w oficjalnym komunikacie.

Ryczkowski to jeden z niespełnionych talentów Legii. Zaczynał jako nastolatek, ale nie zrobił takiej kariery jak choćby rówieśnik Mateusz Wieteska - dziś stoper francuskiego Clermont z epizodem w reprezentacji Polski.