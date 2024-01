Adrian Mierzejewski zakończył karierę piłkarską. Pomocnik zwiedził prawie cały świat - Chiny, Australię, Arabię Saudyjską

Adrian Mierzejewski przechodzi na piłkarską emeryturę

Adrian Mierzejewski w świat dorosłej piłki wchodził w barwach Stomilu Olsztyn, a następnie Wisły Płock. W 2009 roku został sprzedany do Polonii Warszawa, czyli zespołu, w którym rozegrał aż 83 spotkania. W klubie ze stolicy udało mu się rozpromować. W 2011 roku pozyskał go turecki Trabzonspor za zawrotną wówczas kwotę 5,25 mln euro. Następnie pograł trochę w krajach arabskich. Występował nawet w bardzo popularnym Al-Nassr. To obecnie klub Cristiano Ronaldo, ale kilka lat temu dla zagranicznych kibiców był anonimowy. Okres spędzony w tej egzotycznej drużynie był bardzo udany. Pomocnik zagrał w 65 meczach - strzelił 23 bramki i zanotował 17 asyst. Na koncie Mierzejewskiego jest jedno mistrzostwo Saudi Professional League (sezon 2014/15). Następnie rok spędził w Sydney FC. Ostatnie kilka lat to zespoły z Chin. Od 1 stycznia 2024 roku Adrian Mierzejewski był bez klubu.