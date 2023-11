Afera alkoholowa w reprezentacji Polski U-17 ma ciąg dalszy. Filip Rózga przesunięty do juniorów Cracovii, zostanie wolontariuszem

Cracovia. Filip Rózga zesłany do juniorów, zostanie wolontariuszem

Polska rozpocznie mundial w sobotę. W tym czasie Rózga będzie ćwiczyć z rówieśnikami w Cracovii. Klub postanowił przesunąć go za karę z pierwszej drużyny, w której niedawno zaliczył pół godziny przeciw Lechowi Poznań. Był to jego drugi występ w PKO Ekstraklasie. Na kolejne przyjdzie zaczekać.

- Jako klub nie możemy być obojętni wobec tego, co się wydarzyło. Filip został przesunięty do juniorów starszych. Dodatkowo jako wolontariusz będzie spotykać się z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. To też mu się przyda. Nie mamy jednak zamiaru go "kamieniować" i "palić na stosie". Różnie to wychodzi w życiu. Czasami robi się głupie rzeczy. Filip dostanie szansę rehabilitacji. Teraz tylko od niego zależy, jak to będzie dalej wyglądać - dodał trener Zieliński.

Kary poniosą także dwaj piłkarze Lecha Poznań (Filip Wolski, Oskar Tomczyk) i jeden ŁKS Łódź (Jan Łabędzki).

