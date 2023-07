Afera w samolocie reprezentacji Polski. Paweł Jóźwiak wystąpi na drogę sądową. Biznesmen nie zgadza się z artykułem na jego temat

- Jeśli zaś chodzi o pomówienia redaktora Olkowicza, to żadna z sytuacji, które opisał nie miała miejsca. Mam nadzieję, że osoba, której relacje pan Olkowicz opisał powtórzy wszystko przed sądem, gdzie będę dochodził swoich praw w związku z naruszeniem moich dóbr osobistych. Jedynym reprezentantem, z którym zamieniłem parę zdań w czasie powrotu z Kiszyniowa do Polski, był kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski. Zdradzę, że była to krótka, ale serdeczna rozmowa zakończona wspólnym pamiątkowym zdjęciem - napisał Jóźwiak na Twitterze