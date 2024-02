Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice mówi o Pucharze Polski: Chciałbym zdobyć to trofeum OPRAC.: Jakub Maj

PAP/Michał Meissner

Piłkarze Piasta Gliwice we wtorek podejmą Raków Częstochowa w ćwierćfinale Pucharu Polski. "Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że chciałbym zdobyć to trofeum. To przecież jasne" - powiedział trener gospodarzy Aleksandar Vuković.