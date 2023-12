Ali Gholizadeh znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Iranu na Puchar Azji. Gwiazdor ominie okres przygotowawczy Lecha Poznań

Ali Gholizadeh powołany do reprezentacji Iranu

Najdroższy piłkarz Lecha Poznań do tej pory nic ciekawego w polskim klubie nie zaprezentował. Do stolicy wielkopolski przyszedł z kontuzją, która skutecznie opóźniała jego debiut w nowych barwach. Ostatecznie po raz pierwszy przywdział barwy "poznańskiej lokomotywy" w meczu z Ruchem Chorzów (4 listopada). Od tego czasu na boiskach PKO BP Ekstraklasy zanotował dokładnie... cztery spotkania. W żadnym nie zdobył gola, ani asysty.

Wszystko jednak wskazuje, że skrzydłowy "Kolejorza" nie będzie dostępny dla klubu w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej. W terminie 15-26 stycznia będzie rozgrywał mecze dla swojej reprezentacji Iranu, do której w niedziele został wpisany na szeroką listę w kontekście zbliżającego się Pucharu Azji w Katarze. Turniej potrwa od 12 stycznia do 10 lutego.