Anna Lewandowska po raz kolejny zrobiła sobie tatuaż. Żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się w mediach społecznościowych nowym okazem

Anna Lewandowska z nowym tatuażem

Do tej pory popularna żona Roberta Lewandowskiego na swoim ciele ma zrobione już kilka tatuaży. 35-latka swego czasu wytatuowała sobie "dziary" przedstawiające księżyc, słońce, napis "Never give up" ("Nigdy się nie poddawaj") oraz małą nutkę. Przyszła, więc kolej na kolejny tatuaż. Tym razem po raz kolejny Lewandowska zdecydowała się na usługę u tego samego tatuażysty Hiszpana - Juana Enki.

Dodatkowo znany artysta pochwalił się swoją pracą w mediach społecznościowych, a konkretnie na Instagramie.