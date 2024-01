Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk wyróżnieni przez UEFA. Polacy będą błyszczeć w 2024 roku. Znaleźli się na prestiżowej liście

UEFA przy każdym zawodniku napisała kilka zdań. Polacy dostali bardzo ładną "laurkę" od europejskiej organizacji. Przypomniano nawet, że Włodarczyk był porównywany do Lewandowskiego. Pełna lista TUTAJ.

Ariel Mosór:

- Dobrze czuje się na prawej obronie lub na środku. Mosór już od dwóch sezonów jest podstawowym zawodnikiem w defensywie Piasta. To Młody Zawodnik Sezonu Ekstraklasy. Regularnie występuje w reprezentacji do lat 21 w swoim kraju. Mosór jest obrońcą, który potrafi zagrać piłkę do przodu, gdy zostanie o to poproszony.