Aris Limassol - Raków Częstochowa ONLINE. Elitarne rozgrywki coraz bliżej. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Aris Limassol - Raków Częstochowa ONLINE

W poprzednich rundach podopieczni Dawida Szwargi wyeliminowali Florę Tallin i Karabach Agdam, a teraz są bliżej sukcesu w rywalizacji z mistrzem Cypru. Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów oznaczałby nie tylko sukces sportowy, ale również ogromny zastrzyk finansowy.

Dawid Szwarga, trener Rakowa: Cieszymy się na to wyzwanie. Przygoda Rakowa w Europie trwa. Póki co jest zaznaczona dobrymi meczami i awansami do kolejnych rund. Na to liczymy również jutro. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z jakości rywala, ale jesteśmy przygotowani od strony taktycznej i mentalnej, aby awansować.

Jego zespół był w podobnej sytuacji już w poprzedniej rundzie. Najpierw pokonał u siebie Karabach 3:2, a rewanżu obronił skromną przewagę (1:1). W ekipie z Limassol występuje dwóch polskich piłkarzy - pomocnik Karol Struski i napastnik Mariusz Stępiński. W ubiegłym tygodniu pierwszy z nich rozegrał całe spotkanie, a drugi - wszedł w 64. minucie.